So war das Konzert von Libor Smoldas im Bildland

Das Trio um den Prager Gitarristen Libor Smoldas mit einem eleganten Abend im Neuburger Jazzkeller. Bleibt nur die Frage: Warum war das Birdland bei dieser Qualität von Livemusik nicht ausverkauft?

Er war schon mal da. Der Prager Gitarrist Libor Smoldas gab im April 2022 als rechte Hand von Multiinstrumentalist James Morrison sein Debüt in Neuburg. Und schon damals fiel er auf. Nicht nur, weil er barfuß auf der Bühne saß, sondern vor allem für seine legere und anmutende Art sein Gitarrenspiel in die Band einzubringen. Bei einem Showstar wie James Morrison mag es als Bandmitglied nicht leicht sein seine eigene Visitenkarte abzugeben. Kein Problem für den unprätentiösen Libor Smoldas. Morrison hat den Gitarristen mit gutem Grund in seine Band aufgenommen.

Auch Drummer Adam Nussbaum aus New York und der Kalifornier Jay Anderson am Kontrabass haben vor zehn Jahren das herausragende Talent des tschechischen Gitarristen erkannt. Drei CDs haben sie in dieser Formation inzwischen eingespielt und letzten Samstag konnte man dieses exzellente Trio erstmals live im Birdland Jazzclub erleben.

Auf elegante Art bringt Libor Smoldas die Gitarre im Neuburger Birdland zum klingen

Im Jazzkeller fiel zuerst Smoldas elegante Art auf, wie er seine Stromberg-Gitarre zum Klingen brachte. Nämlich mit einem kleinen dicken Plektrum und seinen Fingern. Es hatte etwas Meditatives wie er in den Stücken die Töne platzierte, was vor allem bei den Balladen wie das seinem Sohn gewidmete „Robin“ zur Geltung kam. Der Mann erzeugt gern Klänge und freut sich sichtlich, wenn er eine Note wieder mal besonders schön setzen kann. Es ist schön zu beobachten, wie er Melodien tiefenentspannt in Akkorde verpackt und sich über jede Wendung selbst am meisten freut. Ein Herzensmensch.

Libor Smoldas mit Jay Anderson und Adam Nussbaum (von links) als Trio im Birdland in Neuburg. Foto: Thomas Eder

Manch routinierter Birdland-Gast dürfte schon allein wegen dem Namen Adam Nussbaum in den Hofapothekenkeller gepilgert sein, denn Adam ist in Neuburg eine Art Dauergast mit eigener Fangemeinde. Da beginnt er ein Lied als Bossa, wenig später ist es ein Marsch und dann gleitet er wieder in die sanfteste Beckenarbeit über und gibt dem Ganzen erneut eine unerwartete Wendung. Dazu noch seine witzige Art mit der er seine Songs anpreist und die Jazzfans on top mit Hintergrundwissen bereichert.

Bassmann Jay Anderson kann sich mit diesen beiden Partnern entspannt zurücklehnen, muss nichts sagen, mag das wohl auch nicht, denn was er zu sagen hat, das teilt er uns über seine vier dicken Saiten mit. Er ist der Kitt zwischen Libor und Adam, fesselt die beiden aneinander, glänzt durch ungewöhnliche Soli. Bescheiden aber genial.

Bleibt die Frage, warum die Bude nicht bis auf den allerletzten Platz ausverkauft war. Deswegen zum Schluss ein Zitat von Adam Nussbaum: „Packt eure Kinder, gebt ihnen keine Wahl und bringt sie mit um Live-Musik zu hören, denn dann werden sie ein besseres Leben haben“. Wie wahr. Dieser Abend war der beste Beweis dafür.