So bunt war der Kunst-Kultur-Ostermarkt auf Schloss Grünau

Mehr als 100 Aussteller kamen zu den Gartentagen auf Schloss Grünau und präsentierten in Neuburg unter anderem Tinkturen, Naturseife und maßgeschneiderte Tracht.

Blauer Himmel und Sonnenschein: Viele glückliche Besucherinnen und Besucher schlendern am Montagvormittag durch das Jagdschloss in Grünau in Neuburg. Dabei sah es am Samstag, zu Beginn des "Kunst-Kultur Ostermarktes", wie die Gartentage ganz offiziell heißen, noch so gar nicht nach Sonne aus. Im Laufe des Osterwochenendes durchlebten die Gäste dann allerdings drei verschiedene Jahreszeiten, sagt Organisatorin Sabine Nötzel mit Blick auf das Wetter. Es steigerte sich quasi vom Winter über den Frühling bis zum Sommer. Doch so abschreckend scheint der nasse Start gar nicht gewesen zu sein. Denn etwa 1000 Menschen besuchten trotzdem gleich am ersten Tag die Gartentage – vor allem für neue Ausstellerinnen und Aussteller eine große Erleichterung. "Die waren anfangs schon sehr skeptisch bei dem kalten Wetter", erzählt Nötzel.

Schönes zu kaufen gab es auf dem Kunst-Kultur Ostermarkt auf Schloss Grünau in Neuburg. Foto: Lissy Kuegler

Das Wittelsbacher Schloss ist an den Osterfeiertagen Schauplatz für eine bunte Mischung aus traditionellem Bogenschießen, handgefertigten Schmuckstücken und edler Feinkost. Während an einem Verkaufsstand Pflanzenliebhaber im siebten Himmel schweben, kann an einem anderen jeder, der will, durch den Erwerb eines gefalteten Buches den Tierschutz unterstützen. Ein breites und vor allem familienfreundliches Rahmenprogramm ist im Jagdschloss Grünau geboten. Mehr als 100 Aussteller aus den Bereichen Garten, Wellness, Mode und der Kunstbranche haben sich im Schloss versammelt und bieten ihre Waren an. Für Erwachsene kostet der Eintritt acht Euro, für Kinder unter zwölf ist der Markt kostenlos.

Gartentage im Schloss Grünau in Neuburg ziehen viele Besucher an

Einen der wohl längsten Fahrtwege hat Kirsten Marini auf sich genommen. Bis aus Österreich ist die Gründerin von Floralpur angereist. Sie will ihre selbsterfundenen „Gu-Xi“, kleine Globuli und Kräuterblättchen, unter die Leute bringen, erzählt sie mit funkelnden Augen. Die darin enthaltenen Kräuter baut sie allesamt selbst in Österreich an. Neben Tinkturen verkauft sie auch Aromen und Kräuter. Im Gegensatz zu Marini ist es für den Keramikhersteller Tangoo nur ein Katzensprung nach Grünau gewesen. Dieses Wochenende seien die Eulen am beliebtesten, meint der Betreiber. Die kleine Firma aus Bamberg vertreibt die handgefertigten Gartendekorationen nicht nur in Bayern: Von Rom bis Mallorca können die Unikate an Verkaufsständen entdeckt werden. Alle paar Wochen entwerfe er die neuen Designs selbst, erzählt Betreiber Winfried Hutzler stolz. Später werde dann jedes Stück einzeln per Hand bemalt, fügt er noch hinzu.

Auf dem Kunst-Kultur Ostermarkt auf Schloss Grünau in Neuburg wurden viele Waren angeboten. Foto: Lissy Kuegler

Nebenbei erhalten die Besucher der Gartentage Einblick in das Neuburger Jagdschloss. Normalerweise sind weder die Räume noch der Innenhof für die Öffentlichkeit zugänglich. Doch am Wochenende können die Besucherinnen und Besucher des Ostermarktes inmitten des Schlosses bei entspannter Atmosphäre sowohl zwischen verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten wählen als auch internationaler Musik lauschen. Yaruslav Gross und Valeria Hubareva aus der ukrainischen Stadt Chernigov unterstreichen den Kunst-Kultur Ostermarkt musikalisch mit eigenen Interpretationen.

Neuburg: An Osterfeiertagen treffen sich Generationen auf Schloss Grünau

Für Sabine Nötzel, die mit ihrem Partner und einem Team aus 30 Helferinnen und Helfern neben den Gartentagen unter anderem Events wie das Mittelalterspektakel in Sandizell oder die Grünauer Rittertage organisiert, ist es besonders wichtig, dass sich sowohl Kinder, Eltern als auch Großeltern durch die Veranstaltung angesprochen fühlen. Sie selbst erinnert sich nämlich gerne an gemeinsame Markttage mit ihrer Großmutter zurück – und deshalb wünscht sie sich solche Erinnerungen auch heute für die Gäste des Ostermarktes. Ihr Ziel, alle drei Generationen anzusprechen, scheint Nötzel erreicht zu haben: Verschiedene Altersklassen sind über die Feiertage auf Schloss Grünau vertreten. Kein Wunder, denn wie Nötzel findet, ist das Jagdschloss "ein Schmuckkästchen mitten im Wald, das an jeder Ecke einen Schatz bereithält“.