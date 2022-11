So will die Stadt Neuburg die Folgen eines Paketzentrums abmildern

Anwohner des geplanten Paketzentrums in Weichering befürchten negative Folgen. Die Stadt will tun, was in ihrer Macht steht.

Das geplante DHL-Paketzentrum in Weichering sorgt auch in Neuburg für Diskussionen. Vor allem Bewohnerinnen und Bewohner des Ortsteils Maxweiler befürchten deutlich spürbare Nachteile, etwa durch eine zusätzliche Lärmbelastung. Wenig überraschend kommt das Projekt auch auf der Bürgerversammlung am Montagabend zur Sprache.

Aufgrund von einigen kritischen Rückmeldungen erinnert OB Bernhard Gmehling daran, dass nicht die Stadt Neuburg Herr des Verfahrens ist, sondern die Gemeinde Weichering. Die Stadt Neuburg könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr tun, als die Bedenken in einer Stellungnahme deutlich zu machen. Dies hat der Stadtrat getan, betont Gmehling und zeigt den entsprechenden Beschluss auf der Leinwand. Stadtplanerin Gertrud Huis geht in der Versammlung auf einige Fragen ein. Sie macht etwa deutlich, dass die Gesetzgebung in Deutschland es nicht erlaubt, verschiedene Lärmquellen, wie etwa Flug-, Straßen- und Zugverkehr oder Industrieanlagen, zu summieren. Für Gutachten müsse man jede Lärmquelle für sich betrachten. „Leider“, bedauert Huis mit Blick auf besonders betroffene Orte wie Maxweiler.

Paketzentrum in Weichering: Bürger in Maxweiler fürchten negative Folgen

Zu den kürzlich vorgestellten Planungen des Staatlichen Bauamtes zum B16-Ausbau und zur Anbindung von Maxweiler sagt Huis, dass diese noch längst nicht abgeschlossen seien, sondern intensiv überarbeitet werden. Die Stadt dringe auf eine bessere Lösung für Maxweiler, indem die Anbindung an die B16 weiter nach Osten verschoben werden soll. So oder so werde es in Maxweiler „auf keinen Fall desaströse Zustände geben“, möchte Huis die Bürger beruhigen – als Antwort erhält sie einige spöttische Lacher aus dem Publikum. Sollte das Paketzentrum nicht kommen, werde die aktuelle B16-Auffahrt geschlossen. Von Maxweiler aus wäre der nächste Anschluss an die Bundesstraße dann in Weichering, erklärt Huis.

Sylvia Ebert wünscht sich eine Bürgerbefragung/-abstimmung in den betroffenen Stadtteilen. Eine verbindliche Bürgerabstimmung sei nicht möglich, da das Projekt nicht auf städtischem Gebiet geplant ist, lautet die Antwort der Verwaltung. Eine unverbindliche Befragung sei möglich. Das Ergebnis könne in eine Stellungnahme der Stadt einfließen. (ands)

