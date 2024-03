Neuburg

Söder im Kinopalast: Von Monstern im Keller und der morgendlichen Rasur

Plus Von seiner persönlichen Seite zeigt sich Ministerpräsident Markus Söder im Kinopalast Neuburg. Was die 200 Gäste nun alles über den Mensch Söder wissen und was er nicht auslassen kann.

Von Barbara Wild

Es ist sicher einer der angenehmen Termine im Kalender des Markus Söder: ein Abend, in irgendeinem Kino in Bayern. Er selbst im Rampenlicht mit Blick in ein Publikum, in dem Personen sitzen, die ihm wohlgesonnenen oder zumindest auf ihn neugierig sind. Ein Moderator, der ihm gefällige Fragen stellt und viel Zeit gibt, diese ausführlich und ohne lästige Unterbrechung zu beantworten. Dazu eine Tüte Popcorn und die obligatorische Cola-light. Ja, jeder im Saal merkt: Es ist ein Abend, der dem Ministerpräsidenten Spaß macht. Und den 200 Kinobesuchern auch. So geschehen, am Mittwochabend im Kinopalast in Neuburg.

Ministerpräsident Markus Söder zeigt sich im Kinopalast Neuburg von seiner persönlichen Seite

Pünktlich um 19 Uhr trifft der Bayerische Ministerpräsident ein. Eine Vorhut hatte die sechs Stunden zuvor den Kinopalast in einen weiß-blauen CSU-Traum verwandelt. Ein paar Selfies mit lokalen CSU-Größen und Kinomitarbeitenden später, sitzt Söder in einem offensichtlich bequemen Kinosessel. Entspannt wirkt er, siegesgewiss, routiniert und aufgeschlossen. Über ihm das übergroße Porträt seiner selbst in Denkerpose. Die folgenden 90 Minuten sind Wohlfühlzeit für Söder, keine kritischen Fragen von Sat.1-Nachrichtenmoderator Ralf Exner. Fragen aus dem Publikum gibt es nicht.

