Neuburg

vor 32 Min.

Söder und Marx sagen den Barmherzigen Brüdern „Vergeltsgott“

Plus Die Barmherzigen Brüder feiern 400. Bestehen in Neuburg. Festgottesdienst mit einer Predigt des Kardinals in der Hofkirche. Reinhard Marx: „Eine Gesellschaft ohne Nächstenliebe hat keine Zukunft.“

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Kardinal, Bischof und der Ministerpräsident - mehr Wertschätzung geht kaum. Die Anerkennung galt den Barmherzigen Brüdern, die am Freitag ihr 400. Bestehen am Gründungsort Neuburg feierten. Markus Söder und Kardinal Reinhard Marx sagten „Vergeltsgott für die großartige Arbeit für die Kranken, Alten und Schwachen in der Gesellschaft.“

