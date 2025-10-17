Solarstrom oder Stadtbild? Neuburg ringt um Photovoltaik auf Altstadtdächern

Sollen auf geeigneten Dächern der Oberen Altstadt PV-Anlagen zugelassen werden? Der Bauausschuss konnte das alte Thema wieder nicht auflösen und stimmte mit 6:6 für und gegen den Antrag einer Hauseigentümerin.

Debatte um PV-Anlagen in Neuburger Altstadt

Im Anwesen Landschaftsstraße 115, in dem die Familien Sprenzel und Grünen-Stadtrat Gerhard Schoder wohnen, sollen zum Innenhof hin PV-Module installiert werden. Die Antragstellerin würde auch rote Module nehmen. Die Gestaltungssatzung verbietet jegliche Anlagen auf den Altstadtdächern, doch im vorliegenden Fall würde sogar das Landesamt für Denkmalpflege zustimmen. Die PV-Anlage dürfe von der Straßenseite aus nicht zu sehen sein, außerdem verlangt der Denkmalkonservator eine generelle Regelung durch die Stadt.

Infrage kämen nur wenige Dachflächen, die von außen nicht einsehbar sind, etwa fünf Prozent der Dächer. Die Grünen im Stadtrat propagieren unisono die Öffnung der Oberen Stadt für Photovoltaik. Auch Doris Stöckl und Franziska Hildebrandt stimmten im vorliegenden Fall zu. Stadtbildpfleger Jörg Hauk ist dagegen, im hochgeschützten Ensemble mit PV-Platten anzufangen. Auch das städtische Bauamt ist nicht begeistert und schlug die Ablehnung des Antrages vor. Die Energiewende habe zwar eine große Bedeutung, die vorangetrieben werden sollte, allerdings nicht zu Lasten der ensemblegeschützten Altstadt, so die Verwaltung.

Thema wird weiter verhandelt

Der Altstadt mit ihren Baudenkmälern, dem herausragenden Ensemble und „dem unglaublichen Blick von außen“ gelte eine sehr große Bedeutung. „Diese Kulisse ist einzigartig und sollte nicht durch ein paar wenige PV-Anlagen zerstört werden.“ Bauverwaltung und Untere Denkmalschutzbehörde raten „dringend“ dazu, keinen Präzedenzfall in der Altstadt zu schaffen.

Nach einem Patt mit 6:6 Stimmen kommt der Antrag nicht weiter. Bürgermeister Hans Habermeyer hat negativ abstimmen lassen, mit der Frage, wer dagegen sei. Hier gab es keine Mehrheit, eigentlich könnte der Antrag damit angenommen sein. Es soll aber in einer weiteren Sitzung verhandelt werden.