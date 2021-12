Neuburg

16:15 Uhr

Soldaten überbringen Neuburger Senioren ihre Weihnachtsgrüße

Ein als Nikolaus verkleideter Hauptmann, die Alphornbläser von Hans Dünstl (4. v. l.), Oberst Gordon Schnitger (2. v. l.) und Michael Regnet vom Stadtmarketing (links) besuchten unter anderem das AWO-Heim am Schwalbanger.

Plus Luftwaffensoldaten besuchten die Neuburger Altenheime. Die Kontakte sollen bleiben, sagt Geschwader-Kommodore Gordon Schnitger.

Von Winfried Rein

Weihnachten feiern im Altenheim bleibt auch heuer mit Problemen verbunden, denn der Infektionsschutz steht an erster Stelle. Die Soldaten des Neuburger Jagdgeschwaders überbrachten deshalb ihre gewohnten Weihnachtsgrüße an Senioren in Kurzbesuchen vor den Pflegeheimen.

