Sommer-Baustellen in Neuburg: Die Grünauer Straße wird komplett gesperrt

In den kommenden Wochen stehen Verkehrsteilnehmenden in Neuburg Behinderungen bevor. Für Sanierungsarbeiten wird unter anderem die Grünauer Straße komplett gesperrt.

Verkehrsteilnehmenden in Neuburg stehen in den kommenden Wochen Behinderungen rund um die Grünauer Straße bevor. In der kommenden Woche startet laut Mitteilung der Stadt die Instandsetzungsmaßnahme im Bereich der Heinrichsheimstraße/Grünauer Straße/Heckenweg. Der Gesamtzeitraum der Sanierungsmaßnahme ist vom 7. August bis voraussichtlich 1. September geplant und gliedert sich in drei Baustufen.

Der erste Bauabschnitt startet am Montag, 7. August, und betrifft ausschließlich die Heinrichsheimstraße im Teilbereich zwischen der Einmündung Grünauer Straße und der Einfahrt Stadtwerke. Die Stadtwerke wie auch das Haus für Kinder sind über die Heinrichsheimstraße aus südlicher Richtung/Sudetenlandstraße erreichbar. Die Vollsperrung des Teilbereichs bleibt bis zum Ende des zweiten Bauabschnitts aufrechterhalten. Dies ist voraussichtlich am Freitag, 25. August, teilt Stadtsprecher Dominik Weiss auf Anfrage mit. Die Haltestelle Heckenweg wird während der kompletten Sanierungsphase nicht angefahren. Fahrgäste werden gebeten, die fußläufig erreichbare Haltestelle Biberbrücke zu nutzen.

Baustelle in Neuburg: Grünauer Straße wird gesperrt

In der zweiten Bauphase wird das Sanierungsgebiet um die Grünauer Straße zwischen der Einmündung Heinrichsheimstraße und der Einmündung Nördliche Grünauer Straße erweitert. Die Sanierungsarbeiten im Streckenbereich beginnen ab Montag, 21. August, und erstrecken sich planmäßig bis Freitag, 25. August, so Weiss. Aufgrund der Vollsperrung wird der Verkehr über die Nördliche Grünauer Straße umgeleitet. Die Zufahrt zum BSV-Gelände ist über die komplette Bauphase gegeben.

Der dritte und letzte Bauabschnitt betrifft den Abschnitt zwischen der Einmündung Nördliche Grünauer Straße und der Einmündung Herrenwörthstraße. Der Beginn der Bauarbeiten hängt von der Fertigstellung der zweiten Bauphase ab und wird rechtzeitig vor dem Start der Öffentlichkeit bekannt gegeben, heißt es vonseiten der Stadt. Die gesamte Sanierungsmaßnahme ist laut Mitteilung unumgänglich und wird mit so kurzen Sperrungen wie möglich durchgeführt. Bei Fragen zur Baumaßnahme möchten sich Betroffene an das Tiefbauamt unter Telefon 08431 55-377 wenden. (AZ, ands)

