Neuburg

vor 49 Min.

Sommer-Donauschwimmen: Ein fröhliches Massenbad in der Donau

Plus 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer suchten beim Sommerschwimmen in Neuburg nach den kleinen grünen Enten. Das Fluss-Schwimmen hat in Neuburg eine lange Tradition.

Von Winfried Rein

Der Temperatursturz Freitagnacht war kein Thema mehr, als sich am Samstag 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Donau stürzten. Das Neuburger Sommerschwimmen verzeichnete großartige Resonanz, Hunderte Zuschauer am Kai und auf der Brücke begleiteten das fröhliche Massenbaden. Es gab keinerlei Zwischenfälle, und alle erreichten das Ziel am Bootshaus.

