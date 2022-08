Sommer-Donauschwimmen in Neuburg: Das sind die Gewinner

600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stürzten sich beim Neuburger Sommer-Donauschwimmen in das Wasser. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Am vergangenen Samstag fand das Neuburger Sommer-Donauschwimmen statt. Hier hieß es: auf die Julius-Enten, fertig, los! Um 15 Uhr stürzten sich die Schwimmlustigen mit Luftmatratze, Schwimmreifen, Badeinsel oder Schwimmnudel in die Donau.

An der Donaubrücke, die die Schwimmer kurz vor dem Ziel passierten, warteten die dunkelgrünen Julius-Enten auf sie. Diese wurden von der Brücke geschmissen und die Schwimmer sollten versuchen, so viele nummerierte Entchen wie möglich zu ergattern. Je mehr Entchen ein Schwimmer hat, desto besser sind die Chancen bei der Verlosung. Als Hauptpreis gibt es in diesem Jahr ein Stand-Up-Paddle im Wert von 500 Euro zu gewinnen.

Rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei. Nach der Auslosung stehen die Gewinner-Entchen fest:

Platz 3: Ein Hula-Hoop-Reifen geht an die Ente mit der Nummer 55

Platz 2: Ein Strandspiel (Spikeball) geht an die Ente mit der Nummer 340

Platz 1: Ein Stand-Up-Paddle im Wert von 500 EUR geht an die Ente mit der Nummer 475

Die Gewinner können ihre Preise bis Freitag, 19. August, im Büro des Stadtmarketings (Münchener Straße 15) abholen. Sie sollen Ihre Ente mit der entsprechenden Nummer mitbringen. Ohne Nachweis kann der Gewinn nicht ausgehändigt werden, schreibt das Stadtmarketing. (AZ)