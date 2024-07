„Sommer ist Hochbauzeit“: Der Nahwärmeausbau nähert sich dem Oswaldplatz

Gerade zu den Stoßzeiten staut es sich. Hunderte Meter weit reiht sich in der Neuburger Innenstadt Auto an Auto, wenn die Pendler zu ihren Büros aufbrechen. Schuld daran sind aktuell mehrere Baustellen, vor allem Arbeiten in der Gustav-Philipp-Straße, der Adolf-Kolping-Straße und der Eybstraße. Denn dort wird von den Stadtwerken am Nahwärmenetz gebaut. Sebastian Basel, Vertriebsleiter bei den Stadtwerken, gibt einen Ausblick, wie es bezüglich der Bauarbeiten in den kommenden Wochen weitergeht.

