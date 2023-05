Neuburg

18:00 Uhr

1,50 Euro für eine Kugel Eis in Neuburg: Gastronomen erklären den Preisanstieg

Plus 20 Cent mehr als 2022 kostet diesen Sommer eine Kugel Eis in der Waffel. Die Menschen in Neuburg müssen also tiefer in die Tasche greifen. Wir haben nachgefragt, warum.

Von Tabea Huser

Die Temperaturen klettern nach oben und die Schlangen vor den Eisdielen werden länger. Kommt man an der Theke an, fällt die Wahl der Sorte nicht immer einfach. Der Preis fällt bei der Vielzahl an Sorten oft erst danach ins Auge. Genau 20 Cent mehr kostet eine Kugel diesen Sommer in Neuburg. In den fünf Eisdielen der Stadt zahlt man heuer nicht mehr 1,30 Euro wie im vergangenen Jahr, sondern 1,50 Euro. Auch die Eistüte in Grasheim verlangt dieses Jahr 1,50 Euro. 2021 lag die Kugel bei der Eistüte noch bei einem Euro.

Anders als im Supermarkt fällt der Anstieg in den Eiscafés deutlich auf. Der Preis steigt nicht schleichend, sondern Sommer für Sommer deutlich. Schnell zieht man den Vergleich zu früher, als eine Kugel noch 50 Pfennig oder etwas später 70 Cent gekostet hat. Doch die 1,50 Euro decken die Ausgaben der Eismacher nur knapp. Dass sich das Geschäft überhaupt noch lohnt, muss die Kugel teurer werden, erklärt Ulrike Link von der Eistüte.

