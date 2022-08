Neuburg

vor 21 Min.

Sommerakademie: Ein Füllhorn aus Kunst und Kultur

Plus Zwei Wochen Sommerakademie sind zu Ende gegangen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene konnten wieder ihre Kreativität ausleben.

Von Annemarie Meilinger

Die Neuburger Sommerakademie ist am Samstag mit den Abschlüssen der Bildenden Kunst zu Ende gegangen. Die diesjährige Akademie ist schon das 44. Kapitel dieser Erfolgsgeschichte: Musik und Bildende Kunst gleichzeitig anzubieten – das ist eine Besonderheit der Neuburger Akademie, auch das zusätzliche Angebot für Kinder und Jugendliche macht Neuburg als Kursort so beliebt. Denn so können ganze Familien und viele Kinder und Jugendliche aus der Region teilnehmen.

