Sommerbilanz: Fast doppelt so viele Badegäste im Neuburger Brandlbad

Plus Knapp über 50.000 Badegäste kamen im vergangenen Jahr - heuer waren es rund 92.000. Was das Freibad-Personal im Sommer auf Trab gehalten hat.

Es war der heißeste Sommer seit 2003 – und das machte sich auch im Neuburger Brandlbad bemerkbar. Mit rund 92.000 Gästen zeigt sich Bäderleiter Maik Müller „recht zufrieden“. Zum Vergleich: 2021 kamen nur knapp über 50.000 Besucherinnen und Besucher. In der diesjährigen Saison vermiesten keine Hygienebestimmungen den Gästen das Badevergnügen. Umso mehr lockte das gute Wetter, wie Maik Müller resümiert. Jetzt im September sei jedoch angesichts des Regens und der gesunkenen Temperaturen nicht mehr so viel los.