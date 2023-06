Sommerserenade der Stadtkapelle Neuburg: ein Sommernachtstraum

Plus Fulminante Blasmusik, ein warmer Sommerabend und ein Getränk in der Hand: Die Sommerserenade der Stadtkapelle Neuburg mit den Gästen aus Kipfenberg beglückt das Publikum.

Man nehme eine bestens aufgelegte Stadtkapelle (Leitung Alexander Haninger), lade sich seinen Patenverein, die Blaskapelle Kipfenberg (Dirigat Christopher Thoma), ein, mixe das Ganze gut mit bayrisch-böhmischer Blasmusik, launig-informativer Moderation aus beiden Lagern (Dominik Bockelt, Neuburg; Gertrud Sendtner, Kipfenberg), füge eine zauberhafte Location, einen lauen Sommerabend, süffige Getränke und gut gelaunte Gäste hinzu – da braucht man nicht mehr umzurühren, denn fertig ist ein weiterer fulminanter Teil des 60-jährigen Gründungsfestes, das die Stadtkapelle 2023 begeht.

Dass Musik durchs Leben trägt, zeigte sich in vielen Polkas, manchen Märschen und dem einen oder anderen Walzer. Vielseitig und bunt das Programm, das auf der Dachterrasse des Stadtkapellen-Vereinsheimes präsentiert wird – von beiden Kapellen als gegenseitige Bereicherung und freundschaftliches Miteinander empfunden, bringt man doch gemeinsam stattliche 100 Jahre aufs Notenpult.