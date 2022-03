Sonderausstellung in Neuburg wird mit 4000 Euro gefördert

Sie waren die großen Verlierer der Pandemie. Kulturschaffende mussten durch die Schließungen finanzielle Einbußen einstecken. Nun kommt der Kulturfonds Projekten um Neuburg zugute.

Auch im Jahr 2022 fördert der Freistaat mit seinem Kulturfonds eine Vielzahl von Kunst- und Kulturprojekten in allen Teilen Bayerns. Dazu stellt die Staatsregierung fast 8,5 Millionen Euro zur Verfügung. „Die Kultur- und Veranstaltungsbranche war mehr als jeder andere gesellschaftliche Bereich von den corona-bedingten Einschränkungen betroffen“, erklärt Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert. Und auch Kulturprojekte aus Neuburg und Ingolstadt profitieren mit insgesamt rund 136.000 Euro von diesen Zuwendungen.

Generell soll das Geld des Kulturfonds Theatern, Museen und Musikinstitutionen sowie Archiven, Bibliotheken und Einrichtungen zur Literaturförderung zugutekommen. Über 4,1 Millionen Euro stellt der Freistaat allein für diese Förderbereiche zur Verfügung. Die Unterstützung erfolgt in Form von Zuschüssen. Zudem wurde die Quote für Unvorhergesehenes aufgestockt, um etwaige kurzfristige Absagen oder Schließungen von Kulturveranstaltungen und -einrichtungen wegen der andauernden Corona-Pandemie abzufedern. „Bayerns Kultureinrichtungen verdienen einen bestmöglichen Neustart. Daher freue ich mich, dass gerade die Sonderausstellung „400 Jahre Barmherzige Brüder in Neuburg“ des Historischen Vereins Neuburg an der Donau mit 4000 Euro gefördert wird.“, erklärt der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler.

Das Neuburger Stadtmuseum erhält 4000 Euro vom Kulturfonds Bayern

Vor 400 Jahren wurde das Kloster St. Wolfgang für den Orden der Barmherzigen Brüder vom Pfalz-Neuburger Herzog Wolfgang Wilhelm gestiftet. Das Wirken der Barmherzigen Brüder, deren Mitglieder hauptsächlich in der Alten- und Krankenpflege tätig sind, hat Neuburg über die Jahrhunderte hinweg nachhaltig geprägt. Noch heute ist das historische Bauensemble in der Bahnhofsstraße zu sehen. Auf dem Gelände des Klosters, das 1980 aufgelöst wurde, befindet sich heute das Geriatriezentrum.

Die Ausstellung im Stadtmuseum, dessen Träger der Historische Verein Neuburg ist, befasst sich mit der Geschichte der Barmherzigen Brüder in Bayern und insbesondere in Neuburg. Dass gerade dieses Projekt mit 4000 Euro unterstützt wird, freut auch Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber (CSU). „Die Kulturförderung für die Sonderausstellung zu den Barmherzigen Brüdern beweist, dass wir unserem Bekenntnis zum Kulturstaat Bayern auch Taten folgen lassen“, so Enghuber. „Bei uns in Neuburg soll Kultur nach Corona wieder mit allen Sinnen erlebbar sein.“

Vor dem Haushaltsausschuss hatte der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst gemeinsam mit dem neuen Staatsminister Markus Blume (CSU) über den Kulturfonds beraten. Blume versicherte, dass das Verfahren auch in diesem Jahr so flexibel wie haushaltsrechtlich möglich gestaltet werde. Gerade für die Theater- und Musikschaffenden, die ihre Einnahmen vor allem durch Präsenzveranstaltungen erzielten, sei Flexibilität besonders wichtig. Auf Projektveränderungen, Verschiebungen und Absagen werde dabei soweit wie irgend möglich Rücksicht genommen.

Neuburger Sonderausstellung wird vom Kulturfonds gefördert

Auch wenige Kilometer von Neuburg entfernt ist die Freude groß, denn die Stadt Ingolstadt erhält ebenfalls eine stolze Fördersumme vom Kulturfonds Bayern. „Ingolstadts Kulturszene ist bunt und weit gefächert, daher freut es mich, dass von den insgesamt fünf Millionen Euro, die der Freistaat im Kulturfonds Bayern 2022 verteilt, 131.600 Euro nach Ingolstadt fließen“, berichtet Landtagsabgeordneter Alfred Grob, „damit senden wir ein deutliches Signal für einen Aufbruch nach Corona“.

Die Gelder fließen in Ingolstadt an verschiedene Projekte: die Internationale Simon Mayr Gesellschaft und das Theaterprojekt „Die Wandlung“. An die Stadt Ingolstadt mit der Sonderausstellung „Hängepartie. Kunst mit offenem Ende“ im Museum für konkrete Kunst. Gefördert werden auch die Sonderausstellung im Stadtmuseum Ingolstadt zum Gründungsjubiläum der Hohen Schule, die Musikalische Akademie, der Verein „MünsterVocalisten“ und der Simon-Mayr-Chor sowie der Verein „Freunde der Musik am Münster“. (nr)