Sonne und Kirche: So haben die Neuburger Pfingsten verbracht

Plus Sommerwetter und ein Hinweis auf den Heiligen Geist an Pfingsten. Der Augsburger Bischof Bertram Meier dankt Vitus Wengert für 60 Jahre Berufung und Seelsorge.

Mit Ausflugswetter, vollen Biergärten, Straßencafés und festlichen Gottesdiensten erfüllte Pfingsten heuer alle Attribute eines kirchlichen Hochfestes. Viele nehmen es gern als arbeitsfreien Tag, doch der Wunsch der evangelischen und katholischen Geistlichen nach Zusammenhalt und Frieden bleibt nicht unerhört.

Zeit für Eis: Luca Svaluto vom San Marco serviert am Spitalplatz sein Venedig-Eis. Alle Neuburger Eisdielen verzeichneten an Pfingsten Hochkonjunktur. Foto: Winfried Rein

Am Schrannenplatz formulierten 300 Besucher am Pfingstmontag ihre Fürbitten für Versöhnung und einem Ende des Krieges in der Ukraine. Die protestantischen Kirchen Neuburgs und die katholische Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Hl. Geist hatten zum ökumenischen Treffen aufgerufen und 300 Gäste folgten dem Ruf.

