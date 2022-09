Spannende Einblicke: Neuburger Geschwader bietet wieder Museumstag an

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg bietet wieder einen Museumstag an. So kann man sich anmelden.

Aufgrund der hohen Nachfrage bietet das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg am Samstag, 1. Oktober, wieder einen Museumstag an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich die Ausstellung anzusehen, die sich mit der Geschichte der Luftfahrt in Neuburg an der Donau beschäftigt. An zwei Terminen um 9 und 11 Uhr werden Besucherinnen und Besucher in der Wilhelm-Frankl-Kaserne (Grünauer Straße) zum „Check-In“ erwartet. Von dort erfolgt der Weitertransport mit einem Bundeswehr-Bus auf die Basis Zell.

Neuburg: Taktisches Luftwaffengeschwader 74 bietet Museumstag an

Die Führung ist kostenlos und dauert jeweils etwa 90 Minuten. Fotografieren ist in der Ausstellung erlaubt. Anmeldung bis 23. September unter TaktLwG74Presse@bundeswehr.org. Es ist Name, Vorname, Geburtsdatum, Nationalität und gewünschte Uhrzeit (9 oder 11 Uhr) anzugeben. Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung von Erwachsenen. Für die Busfahrt ist eine medizinische oder FFP2-Maske mitzuführen, ein freiwilliger Corona-Selbsttest vor Veranstaltungsbeginn wird empfohlen. (AZ)

