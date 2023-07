Spannung und Kurzweil bei der „Lateinisch Schuell zu Neuburg an der Thonaw“

Akteure des Descartes-Gymnasium zeigen beim Neuburger Schloßfest sehenswertes Theaterstück mit gut belegten Quellen damaliger Zeit.

Non scholae, sed vitae discimus: Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir! Dieser alt bekannte Satz mag wohl auch für die „Lateinschule“ zur Zeit des Fürsten Ottheinrich, der eine neue Schulordnung formulieren ließ, gegolten haben. Demgemäß entwickelte sich das amüsant, spannend und kurzweilig angelegte Spiel, „Die Lateinisch Schuell zu Neuburg an der Thonaw: Das Diaz Rosarium, ein historisches Schauspiel aus der Zeit von Pfalzgraf Ottheinrich“, nach originalen Quellen von Wolfgang Hagl, dargeboten von Schülerinnen und Schülern des Descartes-Gymnasiums, beim Schloßfest zu einem vielseitig angelegten Szenario, das das Prädikat, „sehenswert“, absolut verdient hat.

Kurz zum Inhalt, des gut belegten Stückes: Neuburg 1542: Die Schlosskapelle steht kurz vor der Fertigstellung, doch Ottheinrichs prachtvolle Hofhaltung mit Fuchsjagden und Fressgelagen kostet viel Geld, zu viel Geld für die Kämmerin (Julia Kragler), denn der Wunsch des Pfalzgrafen, einen exquisiten Baumeister (Bocksberger = Monte Capra) zu verpflichten, bereitet ihr Kopfzerbrechen. So spinnt sie zusammen mit dem Marschall (Jakob Sens) und dem spanischen Baron Olivares (Jonas Wachs) eine Intrige: Würde die für die Schüler kostenlose Lateinschule alsbald geschlossen, so käme das sowohl Schülern als auch der Staatskasse zugute.

Doch nicht alle Schüler in Pfalz-Neuburg kommen in den Genuss dieser Schulbildung: Moritz (Felix Voichtleitner) und Fipps Diaz (Felix Kragler) sowie ihr Freund Jonas (Bastian Kober) vertreiben sich den Tag mit Spielen auf dem Anger. Die beiden Brüder bewahren ein Geheimnis: Ihre einzige Erinnerung an den verstorbenen Vater ist ein Rosenkranz, denn der Vater der beiden war ein katholischer Priester. Und so endet das Stück, nach originalen Quellen – mit zwei Toten, einem geläuterten Magister und Schülern, die wirklich eine durchaus harte Lektion für das Leben gelernt haben.

Die "Lateinschule" beim Neuburger Schloßfest geht auf historische Begebenheiten zurück

Unter der Regie von Gabriele Kaps und der Assistenz von Barbara Leonhardt erfreuten die jungen Akteure, in weiteren Rollen, der Marschall, Jacobus Falx (Jakob Sens) Libradomna Antoinette de Salisrufula, eine feine Hofdame und Geliebte des Reformators Osiander (Phyllis von Redwitz) durch engagierte Spiellaune und profunde Rollendarbietungen. Für eine richtige Lateinschule braucht es natürlich einen Magister, treffend imitiert von Wolfgang Hagl und ein „Heufflein“ von Schülern, hier gut besetzt mit Jakob Kasalicky, Julia Wachs, Sofia Meding, Georg Ries, Emilia Bayerlein und Damla Bas.

Die im ausführlichen Programmheft, von Wolfgang Kaps historisch versiert notierte Darstellung, ist überaus interessant, auch für unsere heutige Zeit. Juan Díaz, auch Ioannes Diasius, und sein Zwillingsbruder Alfonso wurden um 1510 in Cuenca in Spanien geboren und entstammten einer spanischen Adelsfamilie. Beide Brüder wurden Kleriker. Während Alfonso katholisch blieb und später als Jurist am päpstlichen Gerichtshof (Rota) in Rom tätig sein wird, wandte sich Juan während seiner Studienzeit in Paris der Reformation zu. Juan gewann durch seine hervorragenden Sprachkenntnisse und die damit verbundenen Fähigkeiten zum Übersetzen und Publizieren die Zuwendung der protestantischen Humanisten.

