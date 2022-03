Spargelsaison in Neuburg startet

Die beliebten weißen Spitzen sind auf dem Neuburger Wochenmarkt wieder zu haben: Spargel kann gekauft werden.

Der erste Spargel ist auf dem Neuburger Wochenmarkt eingetroffen. Maria Maier aus Wangen und ihre Schwester Zenta boten am Mittwoch die neue Ernte des Spargelhofes Seine aus Schrobenhausen an. Die Einserklasse kostete bis zu 14 Euro pro Kilogramm, in München erreichen die Einstiegspreise 28 Euro.

Die weißen Stangen sprießen unter Mehrfachfolien, ansonsten wäre es in den Nächten noch viel zu kalt. Am Samstag wird bereits mit mehreren Spargelanbietern auf dem Neuburger Markt gerechnet. Nach der durchschnittlichen Saison des Vorjahres hofft der Erzeugerverband Südbayern heuer auf eine bessere Ernte.