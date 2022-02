Neuburg

18:00 Uhr

Sparkasse Neuburg-Rain: Die Filiale in der Hirschenstraße zieht um

Plus Mit dem Umbau der Sparkassen-Hauptstelle endet eine Ära in der Filiale Hirschenstraße. Sie war einst überfallen worden und der Tresorraum stand unter Wasser.

Von Claudia Stegmann

Karola Kugler kann sich noch genau an jenen Tag im Juni 1995 erinnern. Die Plastiktüte, die der Mann mit dem Revolver in der Hand durch die Schalteröffnung schob, war nass. Alles Geld, das die junge Bankangestellte in ihrer Kasse hatte, sollte sie in diese Tüte stecken. „Mehr, das reicht nicht!“, befahl er ihr, als sie aufgehört hatte, die Scheine einzupacken. Der Banküberfall auf die Sparkasse in der Hirschenstraße ist fast 30 Jahre her, und Karola Kugler arbeitet immer noch bei dem Kreditinstitut. Doch seit Montag ist ihr Arbeitsplatz nicht mehr in jener Filiale, in der sie einst einem Bankräuber gegenüberstand. Sie und ihre Kollegen sind in die Hauptstelle in die Theresienstraße umgezogen – dort, wo sich künftig das fast komplette Bankgeschäft der Sparkasse in Neuburg bündelt.

