Nach aktuellem Fall: Sparkasse Neuburg warnt vor Betrügern

Immer häufiger werden Menschen Opfer von Betrügern. Das stellt auch die Sparkasse Neuburg fest, schildert einen Fall und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Er wollte schnelles Geld machen – und hätte sich am Ende fast verschuldet. Ein Kunde der Neuburger Sparkasse hat einem vermeintlichen Broker, also einem Finanzdienstleister, vertraut und in Kryptowährungen investiert. Nur durch das beherzte und hartnäckige Intervenieren eines Sparkassenmitarbeiters konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Sparkasse Neuburg nimmt dies zum Anlass, zu warnen. Denn die Betrüger werden immer skrupelloser, die Fälle immer häufiger und die Summen, um die es geht, immer höher.

Im konkreten Fall ist Folgendes passiert, wie Dagmar Spannbauer, Leiterin der Compliance-Abteilung, in der die Betrugsprävention bei der Sparkasse angesiedelt ist, erzählt: Der Kunde – ein relativ junger, nicht sehr finanzkräftiger Mann – hat sich über eine Onlineplattform bei einem Handelsportal für Kryptowährungen angemeldet.

Dort wurde ihm versprochen, er würde innerhalb kurzer Zeit einen hohen Gewinn erwirtschaften. Mit Personalausweis, Meldebescheinigung sowie seinen Onlinebanking-Zugangsdaten musste sich der Mann legitimieren – was er auch brav tat. Dann überwies er gut 3000 Euro auf ein neu eröffnetes Depot und verdiente tatsächlich schnell über 1000 Euro. Die einzelnen Schritte liefen über einen Dienstleister und einen angeblichen Broker. Dieser versprach dem Mann anschließend am Telefon, wenn er mehr Geld einzahlen würde, könnte er logischerweise noch viel mehr erwirtschaften. Der Broker stellte dem Mann 25.000 Euro zur Verfügung – die er durch den vermeintlich sicheren Gewinn ja schnell zurückzahlen könnte.

Was dem Kunden nicht klar war: Im Hintergrund wurde mit den von ihm übermittelten Daten über ein Onlinekreditportal eine Darlehensanfrage in Höhe von 25.000 Euro gestellt. Durch das Betrugspräventionssystem der Sparkasse wurde der Vorgang aufgehalten. Ein Sparkassenberater nahm Kontakt mit dem Kunden auf, der sich allerdings erst nach mehreren Gesprächen davon überzeugen ließ, dass es sich hier um eine Betrugsmasche handelte. Der Mann wollte nicht glauben, dass er hinters Licht geführt worden war, sagt Spannbauer.

Sparkasse Neuburg wirbt bei Kunden um Verständnis für kritische Nachfragen

Dies ist kein Einzelfall, betont Rupert Heckel, stellvertretendes Vorstandmitglied und Leiter Marketing-Vertrieb bei der Sparkasse Neuburg. Fast täglich hätten Sparkassenmitarbeiter mit verschiedenen Betrugsmaschen zu tun. Die Opfer stammen aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen. Es handelt sich dabei zum Beispiel um Senioren, die plötzlich Geld brauchen, weil sich ein Enkeltrickbetrüger bei ihnen gemeldet hat. Oder um Menschen, die jemandem Geld geben wollen, der ihnen die große Liebe vorgaukelt. Oder um Personen, die von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter oder Polizeibeamten angerufen wurden. Die Angestellten der Sparkasse seien deshalb darauf geschult, wenn ein Kunde oder eine Kundin einen höheren Betrag abheben oder überweisen will, nach dem Zweck zu fragen, erklärt Heckel. 90 bis 95 Prozent der Betrugsfälle könnten so verhindert werden, schätzt er. Aber eben nicht alle. So gab es beispielsweise schon Schadensfälle von 50.000 Euro. Hinter den Betrugsmaschen steckten meist Banden aus Osteuropa oder Afrika.

Maximilian Treß, Dagmar Spannbauer und Rupert Heckel (von links) von der Sparkasse Neuburg warnen vor Betrugsfällen. Foto: Dorothee Pfaffel

Ein Problem sei, so Heckel, dass die Kunden teilweise verärgert auf die Nachfragen der Sparkasse reagierten und meinten, es ginge doch die Bankmitarbeiter nichts an, was sie mit ihrem Geld machten. Spannbauer findet jedoch: "Wir haben eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Kunden." Außerdem findet sie es einfach gemein, wenn vor allem ältere Menschen von Betrügern derart emotional unter Druck gesetzt werden.

Sparkasse Neuburg und Polizei geben Tipps, um Betrugsfälle zu verhindern

Deshalb will die Sparkasse die Kunden für den vorsichtigeren Umgang mit ihren Daten sensibilisieren. Die technischen Systeme, die von Banken genutzt werden, seien sicher und würden ständig nachgebessert, betont Maximilian Treß, zuständig für medialen Vertrieb bei der Neuburger Sparkasse. Der Faktor Mensch sei die Schwachstelle. Menschen, die von gerissenen und gut vorbereiteten Betrügern manipuliert werden. Treß gibt daher folgende Tipps für sicheres Banking, die altbekannt sind, aber nach wie vor zu oft ignoriert werden:

Keine Links anklicken, die unvermittelt von einer "Bank" oder einem "Zahlungsdienstleister" per E-Mail, WhatsApp oder SMS kommen.

oder SMS kommen. Niemals Online-Banking-Zugangsdaten herausgeben.

Keine Aufträge freigeben, bei denen man sich nicht sicher ist, sie auch beauftragt zu haben.

Nicht auf E-Mails reagieren, die zur Zahlung einer Zolldienstleistung oder Ähnlichem auffordern.

Für online verwaltete Finanzen und Shoppingzugänge ein anderes Passwort verwenden als für den E-Mail-Account.

Wenn möglich, immer eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung durchführen.

Sichere Passwörter wählen.

Bei Online-Bestellungen stets überprüfen, ob es den Shop wirklich gibt.

Das Smartphone mit biometrischen Merkmalen absichern.

Auf dem PC, Laptop und Smartphone einen aktuellen Virenscanner installieren.

Die Kriminalpolizei rät außerdem, insbesondere bei dem sogenannten "Trading-Scam", dem der Kunde der Sparkasse aufgesessen ist: Ungewöhnlich hohe Gewinne sollten immer misstrauisch machen. Man sollte sich nie unter Druck setzen lassen. Zudem sollte man sich stets vorher über die Plattform informieren, bei der man sich anmeldet.