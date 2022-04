Neuburg

SPD Neuburg: Bislang kein Nachfolger für Ralph Bartoschek in Sicht

Plus Kritische Worte zur Jahresversammlung: Die Neuburger SPD kämpft mit Mitgliederschwund. Außerdem wird ein neuer Vorsitzender dringend gesucht.

Von Manfred Dittenhofer

Weniger Mitglieder, dazu eine Überalterung der Verbliebenen. Nur noch fünf von acht Vorstandsposten besetzt. Der SPD-Ortsverein Neuburg steckt in einer tiefen Krise. Und diese Krise wollte Ralph Bartoschek auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Donnerstag auch gar nicht beschönigen. Ganz im Gegenteil. Der kommissarische Ortsvorsitzende stimmte die anwesenden Genossinnen und Genossen bereits auf die nächste Jahreshauptversammlung ein. Im Januar 2023 stehen Neuwahlen an. Und dann müssen ein neuer Vorstand und vor allem ein neuer Ortsvorsitzender ran. Denn Ralph Bartoschek kann diese Arbeitsbelastung auf Dauer nicht stemmen.

