Speiselokal mit Biergarten und bester Aussicht in Neuburg

Zu den Wohnungen in den oberen Geschossen kommt im Erdgeschoss ein Speiserestaurant im ehemaligen Betten-Kunze (links) am Bürgermeister-Hocheder-Platz vor dem Donau-Kai. Dazu gehört dann auf dem Platz auch ein Biergarten mit herrlichem Ausblick.

Plus Am Bürgermeister-Hocheder-Platz wird im Erdgeschoss vom ehemaligen „Betten Kunze“ ein Restaurant eröffnen. In der Schmid- und Färberstraße macht ein Laden zu, für den anderen wird einen Nachfolger gesucht.

Von Manfred Rinke und Winfried Rein

Es tut sich was in der Neuburger Innenstadt. Dies aber nicht nur wegen der umfassenden Straßenbaumaßnahmen, die am Montag in der Schmidstraße begonnen haben. Auch was das Geschäftsleben angeht, gibt es Neuigkeiten. Zwei davon sind weniger erfreulich, eine dagegen hört sich gut an.

