"Fest der guten Taten": 450 Euro Spende an die Tafel

Seniorenbeirat und Jugendparlament übergeben den Erlös vom "Fest der guten Taten".

Der Seniorenbeirat und das Jugendparlament der Stadt Neuburg konnten mit dem Verkauf der herzhaften Gemüsesuppe zum "Fest der guten Taten" einen Reinerlös in Höhe von 450 Euro (aufgerundet durch den Seniorenbeirat) erzielen. Seniorenbeirat und Jugendparlament haben gemeinsam entschieden, diesen Betrag an die Tafel zu übergeben, da dort das Geld zurzeit dringend benötigt wird. Die Übergabe des Geldes an Vorsitzende Philomena Schlamp und Stellvertreterin Tatjana Malsam erfolgte laut Pressemitteilung durch Renate Wicher, Vorsitzende des Seniorenbeirats, Lukas Schorer, Sprecher des Jugendparlaments, Hubert Hammerer vom Seniorenbeirat sowie Sozialreferent Ralph Bartoschek.

Das eigentliche Ziel der Tafel ist es, Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren und diese an bedürftige Personen zu verteilen. Mitarbeiter fahren die Geschäfte an und sammeln die Lebensmittel ein. An zwei Tagen in der Woche findet die Ausgabe statt. Die Tafel hat etwa 75 ehrenamtliche Helfer, davon sechs Frauen und Herren aus der Ukraine, die ihre Hilfe angeboten haben als Dankeschön für die Unterstützung, die sie von der Tafel erhalten haben. Laut Philomena Schlamp besteht ganz großer Bedarf an Milch und anderen Lebensmitteln. Es gibt laut Mitteilung des Seniorenbeirats sehr viele Personen, die ihren Lebensunterhalt mit eigenen Mitteln nicht mehr finanzieren können und auf die Tafel angewiesen sind - Tendenz steigend. (AZ)