Spende an Kartei der Not: Auf dem CSU-Ball wurde für den guten Zweck getanzt

Der Erlös des CSU-Benefizballs "Schwarz ist Trumpf" in Höhe von 775,58 Euro wurde jetzt für die Kartei der Not übergeben.

Die Corona-Zwangspause ist längst vergessen, die Planungen für den nächsten CSU-Ball "Schwarz ist Trumpf" laufen bereits. Und so wie es mit dem beliebten gesellschaftlichen Event in Neuburg weitergeht, so bleibt es auch gute Tradition, dass der komplette Erlös des Benefizballs des Neuburger CSU-Ortsvereins an die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, geht.

Wie immer rechnete Matthias Enghuber, Ortsvorsitzender und Landtagsabgeordneter, auf Heller und Pfennig ab. Exakt 775,58 Euro übergab er gemeinsam mit Neuburgs drittem Bürgermeister Peter Segeth und Eberhard Spieß, der erneut eine Fotobox für den guten Zweck gesponsort hatte, an NR-Redaktionsleiterin Barbara Wild. Die bedankte sich herzlich für die Unterstützung und betonte, dass das Geld ohne Abzug für Verwaltung für die Menschen im Verbreitungsgebiet der Heimatzeitung eingesetzt werde. Gerade in Zeiten von steigenden Preisen sei die Not bei den Menschen spürbarer denn je.

CSU-Ball bring seit über 40 Jahren Geld für die Kartei der Not - insgesamt schon 38.250 Euro.

Mit dem Betrag erhöht sich die Gesamtspendensumme aus dem Benefizball auf mittlerweile 38.300 Euro. Um auch in Zukunft mit einer ordentlichen Spendensumme aus der Veranstaltung zu gehen - Gema, Band und Organisatorisches werden immer teurer - wird sich der Ticketpreis von unter 30 Euro im kommenden Jahr wohl nicht halten lassen, kündigte Matthias Enghuber an. Er sei aber überzeugt, dass das gesellschaftliche Event des Schwarz-Weiß-Balles weiter Zuspruch erfahre, zumal es in seinen Augen gelungen sei, ein jüngeres Publikum anzuziehen.

Für den Samstag, 3. Februar 2024, so der Termin des 42. CSU-Balls, ist die Band Agency aus München bereits gebucht. Denn es sei der Anspruch des Benefizballs im Kolpinghaus entsprechendes Niveau zu bieten. (AZ)