Spende: Regenbogen-Bewohner in Neuburg bekommen "Neuros"

Eine private Spenderin sammelt Geld für das Betreute Wohnen von Regenbogen in Neuburg. Durch die Unterstützung der Initiative durch Unternehmen können einige Gutscheine verschenkt werden.

Gutes tun für Menschen, die selbst kaum etwas haben. Das war das Ziel einer besonderen Spendenaktion, über die sich die Bewohner und Bewohnerinnen der Regenbogen-Wohngruppen und des Betreuten Einzelwohnens in Neuburg jüngst freuen durften.

Regenbogen ist eine sozialtherapeutische Wohnform für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die dort lebenden Frauen und Männer haben normalerweise nicht die Möglichkeit, sich auch nur kleine alltägliche Wünsche und Träume oder sogar Alltagsbedürfnisse zu erfüllen – zu knapp sind die finanziellen Mittel.

Umso wichtiger ist die Unterstützung für die Bewohnerinnen und Bewohner von Regenbogen. Eben eine Unterstützung, wie sie jüngst von einer Freundin von Barbara Rinsky, der ehemaligen Leiterin von Regenbogen in Neuburg, ins Rollen gebracht wurde.

Neuburgerin sammelt Spenden für Bewohnerinnen und Bewohner von Regenbogen

Rinskys Freundin wollte etwas Gutes tun, doch wie stellt man das am besten an? Mit selbst ausgesuchten Geschenken, der Erfüllung von Wünschen, oder sollte man den Betroffenen vielleicht doch eher Geldgeschenke machen? Rinsky empfahl ihrer Freundin, Geld zu sammeln, das später in Form von „Neuros“ an die Bewohnerinnen und Bewohner von Regenbogen übergeben werden sollte.

Insgesamt 22 Gutscheine mit einem Wert von jeweils 30 Euro gibt es.

Und tatsächlich, Rinskys Freundin spendet nicht nur selbst Geld, sondern mobilisiert Menschen im Freundeskreis und in ihrer Familie, die sich an der Spendenaktion beteiligen. Und auch bei der Stiftung „Neuburg für Neuburger“ fragt sie an, ebenso wie bei dem Neuburger Unternehmen Sonax der Familie Hoffmann, dem Gasthaus Pfafflinger und dem Café Corso.

Deutlich mehr als ursprünglich gedacht kam bei dieser Initiative zusammen: Insgesamt 22 Gutscheine jeweils über einen Betrag von 30 Euro können nun an die Bewohnerinnen und Bewohner übergeben werden. Und damit nicht genug. Ein Restbetrag nochmal in gleicher Höhe wird für Geburtstage oder auch die Freizeitgestaltung der Menschen bei Regenbogen verwendet.

"Neuros" verschenkt: Betreutes Wohnen von Regenbogen wird mit Spenden unterstüzt

Barbara Rinsky zeigt sich begeistert in Anbetracht dieses Ergebnisses: „Wir sind immer auf Spenden angewiesen, solche Aktionen bringen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern eine riesige Freude im Alltag, aber auch zu Festen wie Weihnachten.“

Sie hofft, dass Viele diesem Beispiel folgen werden. Interessierte, die das Betreute Wohnen von Regenbogen unterstützen möchten, können sich direkt an Regenbogen wenden.