Spenden: Weihnachtliche Bescherung für die Tafel

Plus Die Helferinnen und Helfer verpacken Sonderrationen und Geschenke für 450 Kinder. Gutscheine über insgesamt 10.000 Euro von Papershop, Paul-Winter-Schule und Pfarrer-Kapfer-Stiftung – und einer in gleicher Höhe von der VR-Bank Neuburg-Rain.

Vorweihnachtliche Ruhe ist für das Neuburger Tafel-Team nicht drin. Jetzt warten noch zwei Ausgabetage am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Dezember. Es gibt Weihnachtsgeschenke für Kinder, die Spendenfrequenz steigt deutlich und die Lebensmittel müssen natürlich auch herangeschafft werden.