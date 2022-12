Spendenkonzert von Neuburgern für Neuburger bringt über 1500 Euro ein

Plus Eindrucksvolles Konzert in der Neuburger St. Augustin Kirche. Nach eineinhalb Stunden wollte der Applaus nicht enden. Symbolisch applaudieren dürfte auch die Neuburger Tafel.

Zu einem Spenden-Adventskonzert der besonderen Art waren die Neuburger in die St. Augustin Kirche eingeladen worden. Gespielt wurde zugunsten der Neuburger Tafel.