Spendenreicher Adventsabend der Paul-Winter-Schule

Mehr als 1000 Gäste besuchen den Adventsabend der Paul-Winter-Schule in Neuburg. Die Erlöse gehen an gute Zwecke.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung drängten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu den festlich geschmückten und liebevoll dekorierten Ständen. Sie bewunderten das große Angebot, hauptverantwortlich organisiert von den Lehrkräften und Tutorenbetreuern Corinna Bauer, Fabian Sommerer und Jürgen Schönfelder, auf dem ersten Adventsabend an der neuen Paul-Winter-Schule am Kreuter Weg. Die Schule begrüßte mehr als 1000 Gäste, unter denen sich Eltern, aber auch ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie weitere Interessierte aus Nah und Fern tummelten. Bereits im Vorfeld hatten die Schülerinnen und Schüler aller 5. Klassen gemeinsam mit ihren Tutoren zahlreiche Basteleien gestaltet, schreibt die Schule in einer Mitteilung.

An einem Mittwoch, direkt nach Unterrichtsschluss, liefen bis kurz vor dem Startschuss die gemeinsamen Vorbereitungen. Jeder packte mit an, sodass am Ende zahlreiche Lichterketten und Beleuchtungen sowie geschmückte Tannenbäume für ein stimmungsvolles Ambiente sorgten und die Schule in ein weihnachtliches Licht tauchten. So konnten sich die Besucher bei einer großen Auswahl an Weihnachtsdekorationen in Form von Kugeln aus Papier, geprägten Metall- sowie bemalten Holzanhängern, Schlüsselanhängern, bedruckten Grußkarten, Windlichtern, Kerzen im Dip Dye-Look mit passenden Kerzenhaltern sowie getöpferten Häuschen kaum entscheiden. Auch Sterne aus Wäscheklammern sowie Lichter mit Neuburger Sehenswürdigkeiten fanden großen Anklang. Mit Begeisterung verkauften die Fünftklässler ihre Artikel und ernteten dafür großes Lob. Besonders beliebt und schnell geleert war ein Weihnachtswünschebaum, an dem Wünsche von bedürftigen Kindern hingen und von den Gästen mitgenommen und erfüllt werden konnten.

Auch die Bläser der Paul-Winter-Schule hatten sich auf den Abend mit intensiver Probenarbeit vorbereitet und ernteten für ihre Darbietung von stimmungsvollen Weihnachtsliedern großen Applaus. Besonders die 23 Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse 5 fieberten ihrem ersten großen Auftritt bereits im Vorfeld entgegen. Später übernahm eine Harfenspielerin mit sanften Klängen die musikalische Umrahmung des Abends.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Die SMV bot Kuchen und Plätzchen sowie Kakao an, der Elternbeirat und Lehrkräfte mit vielen freiwilligen Schülerinnen und Schülern versorgten mit Glühwein, Kinderpunsch und Kaltgetränken. Die Schlangen bei den Wienersemmeln, verkauft von Schülerinnen und Schülern der Wahlfächer „Klinikclowns“ und „Filmgruppe“ sowie am Waffelstand des Spickerteams (das schuleigene Hausaufgabenheft) waren lang. Selbst gebackene Lebkuchen durften bei dem breiten Angebot nicht fehlen. Abgerundet wurde dieses mit frischen überbackenen Käsebrezen sowie belegten Semmeln und Krapfen.

Ein Großteil der Einnahmen wird an die Tafel gespendet, die es so ermöglichen kann, zahlreichen Kindern im Landkreis einen 20 Euro-Gutschein für Schulartikel beim Papershop in Neuburg zu überreichen. Der Erlös des Elternbeirats kommt den Schülerinnen und Schülern der PWS zugute. Bei fröhlicher und ausgelassener Stimmung waren sich laut Mitteilung alle einig: Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. (AZ)