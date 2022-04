Sperrung der Ingolstädter Straße: Händler fürchten "existenzielle Probleme“

Plus Wenn die Ingolstädter Straße in Neuburg Baustelle wird, treiben Existenzängste die Geschäftsleute um. Die Stadt hat nun eine Lösung gefunden, wie sie den Verkehr leiten möchte.

Wenn die Ingolstädter Straße bald für drei Monate zur Baustelle wird, dann leiden besonders die Geschäftsleute unter den Anliegern. Ihre Befürchtungen reichen von „katastrophal“ bis „existenzbedrohend“.