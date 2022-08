Spielplatz-Offensive in Neuburg: Das tut sich für die Kinder

Plus Die Stadt Neuburg hat ihre Spielplätze unter die Lupe genommen. Einige wurden bereits erneuert, andere sollen aufgegeben werden. Doch dies sorgt für Widerstand aus der Bevölkerung.

Die Umgestaltung der Neuburger Spielplätze hat Fahrt aufgenommen. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat so mancher ein neues Gesicht bekommen. Aber die Aufgabe ist damit noch lange nicht beendet.