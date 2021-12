Neuburg

13:30 Uhr

Sportkurse von daheim: Neuburger Fitnessstudio "no limit" setzt auf Digitalisierung

Plus Gregor Krebs bietet im „no limit“ in Neuburg eine Vielzahl an Online-Fitnesskursen an. Der Studioinhaber ist für einen drohenden Lockdown gewappnet. Sein Studio ist großteils digitalisiert.

Von Anna Hecker

In dem schwarzen Raum im Neuburger Fürstgartencenter gehen die Lichter an. Erst in warmem Weiß, dann werden sie rot, pulsieren, passen sich dem wummerndem Bass des kraftvollen Liedes an, das den ganzen Raum erfüllt. Es ist ein Gesamtkonzept, das hier, im sogenannten Raum 86 des Fitnessstudios „no limit“, umgesetzt wird. Ein Konzept, das sich auch digital ins heimische Wohnzimmer übertragen lässt – denn Fitnessstudioinhaber Gregor Krebs hat sich im Online-Bereich so einiges vorgenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen