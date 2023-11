Sportler müssen frieren: Was ist in der Neuburger Parkhalle los?

In der Neuburger Parkhalle ist es derzeit unangenehm kühl. Vereinsvertreter vermuten, dass die Stadt Heizkosten sparen will. Doch es ist ganz anders.

Eine Handy-App zeigte 13 Grad Celsius an. Udo Kotzur kann das nicht glauben, er schätzt die Temperatur auf rund 15 Grad. So oder so: Es ist zu kalt in der Neuburger Parkhalle. Egal ob Volleyballer, Handballer oder Turner: Die Sportlerinnen und Sportler der verschiedenen Abteilungen des TSV Neuburg, den Kotzur leitet, müssen derzeit frieren. Diejenigen, die sich intensiv bewegen, könnten sich zwar warmlaufen, die kalte Umgebung erhöhe aber die Verletzungsgefahr, betont der Vereinsvorsitzende im Gespräch mit unserer Redaktion.

Außerdem müsse man auch an Aktive denken, die sich ruhiger bewegen, etwa in der Herzsportgruppe. Bei diesen bestehe die Gefahr, dass sie auskühlen - und auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer sei es nicht angenehm. Noch dazu kam aus den Duschen zwischenzeitlich nur kaltes Wasser. Kotzur nennt die derzeitigen Bedingungen in der Parkhalle deshalb "grenzwertig".

Muss die Stadt Neuburg sparen und dreht deshalb in der Parkhalle die Heizung ab? Diesen Verdacht liest man in den sozialen Medien. Doch es ist ganz anders. Der städtische Pressesprecher Bernhard Mahler teilt auf Anfrage mit, dass es sich um ein technisches Problem handelt. Durch einen Pumpenausfall sei vor Kurzem das Warmwasser ausgefallen, dieses Problem sei wieder gelöst, so Mahler. Der Grund für die kalte Luft in der Sporthalle sei eine Störung der Heizungs- und Lüftungsanlage. Die zuständigen Firmen seien bereits beauftragt, man arbeite an der Lösung des Problems, verspricht der Pressesprecher.

Er appelliert an die Vertreterinnen und Vertreter der Vereine, sich bei Problemen direkt an den Hausmeister vor Ort oder etwa über den Mängelmelder an die Stadt zu wenden. "Wir helfen gerne sofort weiter. Dafür sind wir da."