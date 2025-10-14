Sportlicher Herbstspaß bei den Hundefreunden Neuburg

An einem Oktoberwochenende wurde das Vereinsgelände der Hundefreunde Neuburg an der Ringmeierbucht erneut zum Treffpunkt für Hundefreunde aus nah und fern. Beim traditionellen Herbstturnier kamen Zwei- und Vierbeiner gleichermaßen auf ihre Kosten – mit einer Mischung aus Spaß, Teamgeist und sportlichem Ehrgeiz. Der Samstag stand diesmal ganz im Zeichen des Vergnügens: Beim Spaßturnier ging es weniger um Punkte, sondern um Freude und gemeinsames Erleben. Ob originelle Parcours, kreative Aufgaben oder lustige Herausforderungen – hier zählte vor allem die gute Laune. Besonders schön: Auch Neulinge und Zuschauer konnten spontan mitmachen und erste Turnierluft schnuppern. Am Sonntag wurde es dann etwas ernster – aber nicht weniger spannend. Beim Rallye-Obedience-Turnier (RO) zeigten die teilnehmenden Teams eindrucksvoll, wie harmonisch Mensch und Hund miteinander arbeiten können. Präzise Kommandos, klare Kommunikation und viel Vertrauen waren gefragt, um die abwechslungsreichen Parcours fehlerfrei zu meistern. Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer konnten hautnah miterleben, wie viel Freude und Disziplin in dieser besonderen Hundesportart stecken. Neben sportlichen Erfolgen stand wie immer das Miteinander im Mittelpunkt. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, und die familiäre Atmosphäre lud zum Verweilen, Zuschauen und Austauschen ein. Wer nun Lust bekommen hat, den Hundesport selbst auszuprobieren oder einfach mal vorbeizuschauen, ist bei den Hundefreunden Neuburg herzlich willkommen – ob mit eigenem Vierbeiner oder einfach aus Neugier. Mehr Informationen unter: www.hundefreunde-neuburg.de. Hundefreunde Neuburg – gemeinsam aktiv durch den Herbst!

