"Spotter Hour": Neuburger Geschwader zeigt einen besonderen Eurofighter

400 internationale Flugzeugfans durften auf dem Flugplatz des Neuburger Luftwaffengeschwaders auf Tuchfühlung mit den Jets gehen. Neues Foliendesign des Eurofighters.

Zwischen dem kernigen Duft von Kerosin und der Hitze des Nachbrenners ragen hunderte Objektive in den Himmel und warten auf das eine perfekte Bild. Euphorie liegt in der Luft, während die Sonne mit den begeisterten Gesichtern um die Wette strahlt: Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg eröffnete am Freitag im Rahmen des Events „Spotter Hour“ seine Pforten für etwa 400 Flugzeugbegeisterte, die eigens für diesen besonderen Tag aus Österreich, Frankreich und Italien, bis hin zu den Niederlanden, England und der Schweiz anreisten.

Viele Objektive waren auf das neue Designerstück der Bavarian Tigers gerichtet. Foto: Germaine Nassal

In diesem Rahmen bieten die Bavarian Tigers, anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens, den Besuchern die exklusive Gelegenheit, den heiß begehrten „74-Tiger“, das neueste Herzstück des Neuburger Geschwaders, aus nächster Nähe zu bestaunen. Doch nicht nur die Bavarian Tigers feiern heute Jubiläum, sondern auch der Designer und Airbrush-Artist Chris Erhart, dessen Kunstwerke nun zum bereits zehnten Mal auf einem Luftfahrzeug zu sehen sind. Seine Erstidee zum diesjährigen Design entstand bereits im Jahr 2019, besonders hervorzuheben ist, dass er selbst als Luftfahrzeugtechniker beim österreichischen Bundesheer tätig ist.

Das aus Airbrush und Folie bestehende Design des Eurofighters, wurde eigens für das alljährliche NATO Tiger Meet, das im Oktober dieses Jahres in Gioia del Colle (Italien) stattfindet wird, entworfen. Die Idee, einen Eurofighter der Bundeswehr, von einem Soldaten des österreichischen Bundesheeres entwerfen zu lassen, steht ganz im Zeichen des sogenannten „Tiger Spirits“:

Und während Tornados, A321 Neos und Eurofighter an den glücklichen Gesichtern vorbei donnern, entsteht nicht nur das perfekte Bild in der Kamera, sondern auch eine bleibende Erinnerung.