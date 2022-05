Neuburg

vor 32 Min.

Sprachintensivklassen in Neuburg wieder uneingeschränkt möglich

„Mütter kochen“ findet wieder in der Mittelschule am Englischen Garten in Neuburg statt. Diesmal dabei (von links) Amal Turk aus Syrien (Hauptgericht), Marina Gorgieva aus Bulgarien (Nachtisch), Mevlida Hajdarevic aus Bosnien (Vorspeise).

Plus Die Sprachintensivklassen nach dem Neuburg Modell an der Schule im Englischen Garten müssen wegen der Corona-Pandemie pausieren. Jetzt können sie wieder regulär stattfinden.

Von Anna Hecker

Schülerinnen und Schüler aus 17 Nationen besuchen die Sprachintensivklassen an der Grund- und Mittelschule im Schwalbanger in Neuburg. Nachdem das Angebot wegen der Corona-Pandemie fast komplett pausieren musste, geht es jetzt wieder in normalen Bahnen weiter. Auch das besondere internationale Kocherlebnis „Mütter kochen“ findet endlich wieder statt.

