Neuburg

vor 49 Min.

Sprengung zertrümmert Arcofelsen an der Donau in Neuburg

Plus Zehn Kilogramm Sprengstoff zerrissen den Steinvorsprung an der Grotte bei der Donau. Der heftige Knall war auch in der Stadt zu hören. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling lobt die präzise Arbeit.

Von Winfried Rein

„Das Arco steht noch.“ Nach einem gewaltigen Knall klettern Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Gewo-Geschäftsführer Rainer Bierwagen die Steintreppen hinunter zur Donau. Soeben hat Sprengmeister Balthasar Göritzer die Hälfte der „Steinnase“ über der Grotte pulverisiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .