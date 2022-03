St. Augustin: Hilferuf trifft auf große Resonanz

Plus Das Neuburger Altenheim St. Augustin hat einen Aufruf gestartet, um freiwillige Helferinnen und Helfer zu generieren. Warum das notwendig und die Unterstützung groß ist.

„Liebe Neuburgerinnen und Neuburger! Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims St. Augustin, brauchen Ihre Unterstützung!“ Mit diesen Worten beginnt ein Facebook-Aufruf, der am Dienstag online gegangen ist, fast 100 Mal geteilt und von zahlreichen Nutzern kommentiert wurde. Der Hintergrund: Unter dem Stammpersonal des Neuburger Seniorenheims sind zahlreiche Corona-Infizierte, weshalb die Belastungsgrenze bereits seit Langem erreicht sei. Daraufhin begab sich das Altenheim in Neuburg auf die Suche nach ehrenamtlichen Helfern.