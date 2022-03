St. Augustin in Neuburg hat einen neuen Prior

Plus Frater Benedikt Hau ist beim Konvent der Barmherzigen Brüder in Neuburg Nachfolger von Donatus Wiedemann. Corona-Ausbruch im Altenheim geht langsam zurück.

Der Konvent der Barmherzigen Brüder in Neuburg hat einen neuen Prior: Das Provinzkapitel hat Frater Benedikt Hau (62) zum neuen Chef in Neuburg gemacht. Damit ist er Nachfolger von Prior Donatus Wiedenmann (82), der mit seinen Mitbrüdern viel für Neuburg geleistet hat und weiter leistet.