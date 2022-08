Nach Verhandlung am Amtsgericht: Polizei nimmt zwei Zeugen fest

Ein 19-Jähriger ist Hauptakteur bei zwei Schlägereien in Neuburg. Beim Versuch, die Vorfälle vor dem Neuburger Amtsgericht zu rekonstruieren, verstricken sich zwei Zeugen in Widersprüche – und werden vor Ort festgenommen.

Die Überraschung stand allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben: Die Verhandlung vor dem Neuburger Schöffengericht war gerade beendet worden, Jugendrichter Gerhard Ebner hatte die Fortsetzung des Prozesses auf kommende Woche festgelegt. Da öffnet sich die Türe und mehrere Polizisten betreten den Saal. „Sie sind vorläufig festgenommen“, sagt einer von ihnen zu dem Neuburger, der gerade noch ausgesagt hatte. Ein weiterer Zeuge, der in den Zuschauerreihen saß, wurde ebenfalls mitgenommen. Die jungen Männer wussten ganz offenkundig nicht, wie ihnen geschieht. Doch ihre widersprüchlichen Aussagen hatten sie in diese Lage gebracht.

Verhandelt wurde ein Fall, der vor zwei Wochen am Amtsgericht begonnen hatte und am Dienstag nun fortgesetzt wurde. Angeklagt ist ein 19-Jähriger aus Neuburg, der für zwei Schlägereien in der Innenstadt verantwortlich gewesen sein soll: In einem Fall ging es um schwere Fußtritte gegen einen jungen Mann aus Sinning, in einem anderen Fall soll eine Soft-Air-Pistole im Spiel gewesen sein. Der Beschuldigte sitzt derzeit in der JVA Herrenwörth, wo er ebenfalls auffällig geworden ist und mehrere Disziplinverfahren gegen ihn laufen.

Schlägerei am Hofgarten: Tritte mit den Füßen ins Gesicht

Am zweiten Verhandlungstag kamen hauptsächlich Beteiligte und Zeugen der beiden Vorfälle zu Wort. So schilderte ein Sinninger, wie es aus seiner Sicht zu einer Schlägerei in der Luitpoldstraße im Februar dieses Jahres gekommen war. Nachdem er seinen Geburtstag gefeiert hatte, habe er zusammen mit seiner Freundin an der Bushaltestelle am Hofgarten auf einen Freund gewartet, der die beiden nach Hause bringen sollte. Dort traf er auf den Angeklagten, mit dem es recht schnell ohne erkennbaren Anlass zu einem Wortgefecht kam.

Dass der Sinninger „ziemlich betrunken“ war, gab er offen zu; inwiefern der Angeklagte unter Alkohol stand, war nicht klar. Jedenfalls schenkte keiner dem anderen etwas, es fielen harte Worte und derbe Beleidigungen, und schließlich kam es auch zu Handgreiflichkeiten. In das anfängliche Gerangel mischte sich die Freundin des Sinningers, die daraufhin nach deren Aussage von dem 19-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Den Sinninger traf es schlimmer: Als er zu Boden stürzte, sei er von dem Angeklagten mit Fußtritten am ganzen Körper malträtiert worden, schilderte er vor Gericht. Am härtesten habe es ihn im Gesicht getroffen, unter anderem musste eine Platzwunde an der Augenbraue mit sieben Stichen genäht werden.

Ganz anders hatte der Begleiter des Angeklagten den Abend im Gedächtnis. An der körperlichen Auseinandersetzung habe er sich nicht beteiligt, sagten die Geschädigten übereinstimmend aus. Doch Tritte mit den Füßen und einen Faustschlag ins Gesicht der Frau wollte er nicht gesehen haben. Seiner Aussage nach sei es lediglich zu seinem „Schubser“ gekommen, bei dem der Sinninger rückwärts in die Bushaltestelle gefallen sei. Danach habe sich die Situation aufgelöst.

Soft-Air-Pistole: Kam sie bei einem Streit in Neuburg zum Einsatz?

Ein weiterer Freund, der Zeuge eines Vorfalls im September vergangenen Jahres war, entlastete den Angeklagten auf ähnliche Weise. Auch in diesem Fall war es zu einer Schlägerei gekommen, in dessen Verlauf der 19-Jährige einen Mann mit einer täuschend echt aussehenden Soft-Air-Pistole mit den Worten „Ich knall dich ab!“ bedroht haben soll. Seiner Aussage nach sei bei der Auseinandersetzung keine Waffe im Spiel gewesen.

Gegenüber der Polizei hatte der junge Mann jedoch ausgesagt, dass ihn der Angeklagte dazu angestiftet hätte, diesbezüglich eine Falschaussage zu machen. Von der Staatsanwältin darauf angesprochen, verstrickte sich der Zeuge in Widersprüche. Die Unglaubwürdigkeit seiner Aussage und die Vermutung, dass er die Tatsachen bewusst verdrehte, veranlassten die Staatsanwältin schließlich dazu, ihn festnehmen zu lassen. Gleiches galt für den „unbeteiligten“ Augenzeugen der Schlägerei am Hofgarten.

Die Verhandlung wird am kommenden Mittwoch fortgesetzt. Dann sollen weitere Zeugen befragt werden.