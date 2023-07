Staatsministerin Michaela Kaniber kommt auf den Neuburger Schrannenplatz

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber kommt nach Neuburg. Sie wird im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Schrannenplatz auftreten.

Am kommenden Freitag, 21. Juli, wird Michaela Kaniber, die Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, in Neuburg zu Gast auf dem Schrannenplatz sein. Sie folgt damit der Einladung der JU Neuburg-Schrobenhausen und der JU Oberbayern zum „Wahlkampfauftakt der JU Oberbayern“. Die Veranstaltung ist öffentlich, die gesamte Bevölkerung ist eingeladen, heißt es in einer Mitteilung der JU Neuburg-Schrobenhausen.

Hierbei werden sich auch die jungen Kandidaten der JU Oberbayern zur Landtagswahl diesen Herbst vorstellen. Vor Ort wird für die Dauer der Veranstaltung die JU Neuburg-Schrobenhausen für einen dem Wetter entsprechenden Getränkeausschank sorgen, heißt es. Die Veranstaltung dauert circa von 16 bis 18 Uhr. (AZ)