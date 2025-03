Stabwechsel bei den Schulbeauftragten im Dekanat Neuburg-Schrobenhausen

Die Schulbeauftragte für den nördlichen Teil des Dekanates rund um Neuburg, Martina Dann, ist nach 38 Dienstjahren und davon 13 Jahren als Schulbeauftragte für den Kath. Religionsunterricht in Ruhestand gegangen. Ihre Stelle hat der Schulbeauftragte für den südlichen Teil des Dekanates rund um Schrobenhausen, Armin Leinfelder nun voll Umfänglich übernommen. Somit ist Hr. Leinfelder für das gesamte Dekanat Neuburg-Schrobenhausen als Schulbeauftragter für die Mithilfe bei der Personalplanung, Vertretungsorganisation, Visitationen und die Koordination des kath. Religionsunterricht und der Religionslehrer/-Innen an den Grund- und Mittelschulen zuständig. Vor Kurzem ist Frau Dann offiziell im Rahmen einer Dekanatskonferenz durch die Leiterin der Abteilung Schule und Religionsunterricht der Diözese Augsburg, Frau Dr. Kristina Roth und die Koordinatorin der Schulbeauftragten des Bistums, Frau Christine Mayer, verabschiedet und Herr Leinfelder mit einer Urkunde des Bischofs in sein Amt eingeführt worden. Neben etlichen Schulleiterinnen war auch Schulrätin Barbara Springwald bei der Feier anwesend. Großes Lob bekam Frau Dann für die 38 Jahre als Religionslehrerin im Kirchendienst und den 13 Jahren als Schulbeauftragte. In diesem Amt hat sie mit viel Liebe, Zeitaufwand und einer guten und ruhigen Art den katholischen Religionsunterricht für die Grund- und Mittelschulen organisiert und war für die Religionslehrer in all ihren Anliegen und Sorgen da. In ihren Abschiedsworten bedankte sich Frau Dann für das gute Miteinander im Dekanat und an den Schulen und wünschte ihrem Nachfolger für den nun größeren Einsatzbereich alles Gute. Dekan Werner Dippel bedankte sich mit einem Buchgeschenk bei Frau Dann und wünschte ihr Gottes Segen. Dem neuen Schulbeauftragten für das gesamte Dekanat ND-SOB, Armin Leinfelder wünschte Dekan Dippel ebenfalls Gottes Segen und bot ihm weiterhin seine volle Unterstützung für den kath. Religionsunterricht an.

