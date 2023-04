Die Stadt Neuburg ebnet den Weg für Solaranlagen auf öffentlichen Dächern

Plus Große Dächer von städtischen Gebäuden sollen künftig mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Dafür macht der Neuburger Stadtrat eine beachtliche Summe locker.

Es sei an der höchsten Zeit, große Dächer, die zu städtischen Gebäuden gehören, mit Solaranlagen auszustatten. Darin war sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einig. Auf der Tagesordnung stand ein Vorschlag, der aus einem Antrag von Grünen-Stadtrat Gerhard Schoder resultierte: Fünf große Dächer von Schulen und Kindergarten mit den Solarpaneelen zu versehen - fürs Erste. Ob die Stadt das selbst übernehmen soll oder die Dächer lieber verpachten wolle, galt es zu entscheiden.

Wie Kämmerer Markus Häckl sagte, sei bereits seit 2019 immer wieder der Wunsch geäußert worden, an städtischen Gebäuden mit großen Dachflächen Solaranlagen anzubringen. Seitdem sei das Thema allerdings nur schleppend vorangebracht worden. "Es wäre richtig und wichtig, jetzt zu entscheiden, welchen Weg man geht, sonst tut sich wieder nichts", so Häckl.