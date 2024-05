Stadt Neuburg macht ein weiteres Verwaltungsgebäude barrierefrei

Ab Montag wird der Zugang zum Harmonie-Gebäude in der Altstadt umgebaut. Besucher müssen mit Einschränkungen rechnen.

Der Eingang zum städtischen Verwaltungsgebäude Harmonie wird barrierefrei. Am Montag, 13. Mai, starten die rund zweiwöchigen Arbeiten am Zugang Amalienstraße. Während der Baustellenzeit sind die publikumsintensiven Ämter und Sachgebiete der Stadtverwaltung über den Eingang an der Landschaftsstraße erreichbar.

Der Eingangsbereich zur Harmonie soll barrierefrei ausgebaut werden. Foto: Bernhard Mahler, Stadt Neuburg

Bei den Arbeiten geht es im Wesentlichen um einen Höhenausgleich, der die bis dato vorhandenen Stufen verschwinden lässt. Damit sind dann beide Eingänge zum viel besuchten Verwaltungstrakt barrierefrei erreichbar. Besucher müssen mit einer provisorischen Auskunftsstelle vorlieb nehmen und auch bei der zentralen Rufnummer 55-0 kann es kurzfristig zu Einschränkungen kommen.

Die Situation vor Ort und die nötigen Umleitungen deutlich ausgeschildert. Der bekannte Stadtbriefkasten am Haupteingang der Harmonie bleibt erreichbar. (AZ)

