Neuburg

14:40 Uhr

Stadt Neuburg befreit Gewerbe von Stellplatzpflicht

Parkplätze sind auch in der Altstadt Mangelware. Für Gewerbetreibende gilt dennoch in der Oberen und Unteren Stadt eine entschärfte Stellplatzpflicht.

Plus Für neue Vorhaben in Neuburg müssen keine Parkplätze mehr gebaut oder bezahlt werden. OB Bernhard Gmehling sieht „keine Lex Fischer-Stabauer“.

Von Winfried Rein

Wer künftig in der Innenstadt neue Gewerbeeinheiten baut oder einrichtet, muss keine Parkplätze mehr vorweisen. Mit dieser Änderung der sogenannten Stellplatzpflicht will die Stadtpolitik das Gewerbe in der City fördern. Der Bauausschuss segnete die Satzung mit zwei Gegenstimmen ab.

