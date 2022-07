Neuburg

18:00 Uhr

"Sparen, sparen, sparen": Stadt Neuburg bereitet sich auf harten Winter vor

Plus Neuburgs OB und Stadtwerke stellen vor, wie sie Bürger und Betriebe so gut es geht über den Winter bringen wollen. Es geht nicht nur um ein geschlossenes Hallenbad.

Von Manfred Rinke

Das Ziel ist klar. Trotz der drohenden Energieknappheit wollen Stadt und Stadtwerke die Bürger und die Betriebe im Winter nicht in der Kälte stehen lassen. Bei einem Krisengipfel vergangene Woche wurden deshalb Maßnahmen geschnürt, die dafür Sorge tragen sollen. Diese stellten Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich mit Technikchef Ernst Reng und Finanzchef Florian Frank am Dienstagvormittag vor. Am Nachmittag wurden auch die Stadträte im Werkausschuss darüber informiert. Eine Konsequenz der drohenden Krise, die aufhorchen lassen dürfte: Im Herbst und Winter bleibt das Neuburger Hallenbad geschlossen.

