Stadt Neuburg fördert Jugendsport mit über 100.000 Euro

Die Stadt fördert alle Sportvereine in ihrem Einzugsbereich und unterstützt vor allem die Jugendarbeit. Der Finanzausschuss bewilligte jetzt 69.000 Euro Fördermittel aus dem Sportetat für Jugendliche. Die größte Summe von den 40 Vereinen geht mit 33.800 Euro an den TSV Neuburg, der über 1600 Jugendliche in seinen Abteilungen betreut. 6200 Euro erhält die Spielvereinigung Joshofen/Bergheim, jeweils über 3000 Euro der BSV Neuburg, der FC Zell/Bruck, der SC Ried und der SC Feldkirchen.

Jugend-Förderung für Neuburger Sportvereine

Für den Zimmerstutzenverein Marienheim gibt es immerhin noch 20,92 Euro. Das entspricht dem Fördersatz für ein jugendliches Mitglied. Die Stadt schüttet außerdem noch 37.500 Euro aus einem reinen Jugendetat aus und 43.000 Euro nach den Regeln der Vereinspauschale. Auch hier ist der TSV Neuburg mit 21.200 Euro der größte Empfänger. (rew)