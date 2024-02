Stadt Neuburg setzt nach Vandalismus am Stadtgraben eine Belohnung aus

Unbekannte haben entlang des Neuburger Stadtgrabens neun Standleuchten zerstört und einen Schaden von knapp 30.000 Euro verursacht. Die Stadt setzt eine Belohnung aus.

Zu einer massiven Sachbeschädigung ist es am Faschingswochenende entlang des Stadtgrabens gekommen. So wurden zwischen Burgwehr und Grabenspielplatz insgesamt neun Standleuchten durch massive Gewalteinwirkung zerstört, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Der Sachschaden liegt demnach inklusive aller Nebenkosten bei knapp 28.000 Euro. Die Stadt Neuburg erstattet Strafanzeige und startet zusätzlich einen Aufruf zur Ergreifung des Täters.

Sachbeschädigung am Stadtgraben in Neuburg

Beschädigungen öffentlichen Eigentums werden in Neuburg keinesfalls geduldet und auch nicht bagatellisiert, handelt es sich letztlich um Sachbeschädigungen, heißt es in der Mitteilung. „Für die völlig sinnlosen Vandalismusaktionen müssen bedauerlicherweise alle Neuburgerinnen und Neuburger aufkommen. Wir setzen alles daran, die Verursacher der Schäden zur Verantwortung zu ziehen“, wird Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zitiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Stadt Neuburg setzt eine Belohnung von 300 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kennt gar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Stadtverwaltung unter Telefon 08431/55-202 entgegen. (AZ)