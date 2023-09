Stadt Neuburg stockt Fördertopf für Klimaschutz-Maßnahmen auf

Neuburger können ab sofort wieder Zuschussanträge für PV-Anlagen, Wärmepumpen & Co. stellen. Weitere 40.000 Euro stehen zur Verfügung.

Das hat es in der knapp 30-jährigen Geschichte des städtischen Förderprogramms Klima- und Ressourcenschutz noch nicht gegeben. Bereits kurz nach Jahresmitte waren sämtliche Fördermittel in Höhe von 85.000 Euro ausgeschöpft. Vielen Bürgerinnen und Bürgern musste seither die bedauerliche Mitteilung gemacht werden, dass ihr Antrag nicht mehr berücksichtigt werden kann. Auf Initiative von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat der Finanzausschuss jetzt beschlossen, dass heuer in Summe bis zu 40.000 Euro überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Ab sofort können deshalb wieder Anträge auf Förderung bei der Stadt Neuburg gestellt werden.

Wichtig zu wissen ist, dass sich sowohl Bürgerinnen und Bürger um eine Förderung bemühen können, die bereits abgelehnt wurden, als auch Antragsteller mit neuen Projekten. Voraussetzung ist jedoch in jedem Fall, dass die Maßnahme bereits durchgeführt wurde und alle erforderlichen Unterlagen inklusive Rechnungen dem Antrag beiliegen.

Diese Förderung gibt es von der Stadt Neuburg

„Es freut mich sehr, dass wir vielen Neuburgerinnen und Neuburgern beim ganz persönlichen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz weiterhin aktiv zur Seite stehen können“, erklärt Gmehling und ergänzt: „Es freut mich, dass das Ausschussgremium meinen Vorstoß im Sinne der Bürgerschaft ausdrücklich unterstützt. Das von der Stabsstelle für Umwelt und Agenda 21 betreute Programm kann damit als echtes Erfolgsprojekt eingestuft werden.“

Gefördert werden im Rahmen des städtischen Programms eine ganze Reihe von sinnhaften Privatinvestitionen. Rund ein Drittel der Anträge beziehen sich auf PV-Anlagen, gefolgt von Ausgaben für Fenster, Wärmedämmung, Biomasseheizungen und Wärmepumpen. Aber auch Elektrofahrräder, Balkonkraftwerke oder energiesparende Elektrogeräte werden gefördert. Eine Übersicht zu den Förderangeboten findet sich auf www.neuburg-donau.de unter dem Suchbegriff „Förderung“. Hier sind dann auch die konkreten Förderanträge zu finden und herunterzuladen.

Wer Fragen zur Förderung und den Themen Neubau, Sanierung und Erneuerbare Energien hat, kann sich per Mail oder Telefon melden an Stabsstellenleiterin Birgit Bayer-Kroneisl und ihr Team wenden: Telefon 08431 / 55-336 oder umwelt@neuburg-donau.de. (AZ)